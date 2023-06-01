Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Яркое пламя на русском: сколько серий, время начала на Домашнем



Турецкий сериал Яркое пламя

Турецкий сериал «Яркое пламя» - история трех разных по характеру и социальному статусу женщин – Чичек, Джемре и Руи, в жизни которых произошли перемены из-за сильного пожара во время светской вечеринки. «Яркое пламя» - адаптация французского сериала 2019 года «Костер судьбы».

Сколько сезонов и серий в сериале «Яркое пламя»


Премьера сериала состоялась в Турции в ноябре 2020 года. Всего в первом сезоне было снято 28 серий.

В России сериал «Яркое пламя» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Кинопоиск. Хронометраж серий на российских экранах отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 9 сентября 2023 года телеканал «Домашний» начал показ нового турецкого сериала в выходные в 19:00.

Смотреть сериал «Яркое пламя» бесплатно на канале «Домашний»


Время показа - московское.

16.09 19:00 9-я - 12-я серии
17.09 19:00 13-я - 16-я серии

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссер - Ахмет Катыксыз.

В главных ролях - Демет Эвгар, Дилан Чичек Дениз, Хазар Эргючлю, Джихангир Джейхан, Беркай Атеш, Топрак Джан Адигюзель.









  • Турецкий сериал Зимородок (2 сезон): сколько серий, когда выйдет продолжени ...
  • Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, когда с ...
  • Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время нача ...
  • Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов на Домашнем
  • Тайны следствия 22 сезон: сколько серий
  • Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022) ...
  • Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
    •




    Самые дорогие трансферы лета 2023 года в футболе

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года

    Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».

    РПЛ 2023/2024: расписание и результаты матчей, турнирная таблица на сегодня

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Хоккей КХЛ 2023/2024: расписание матчей на сегодня

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей МЧМ-2024 по хоккею, результаты, турнирная таблица

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2024

    С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Швеции состоится 48-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

    Евро-2024 (отборочный турнир): турнирная таблица, расписание и результаты матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Фигурное катание. Контрольные прокаты 2023/2024. Время начала на Первом канале

    Фигурное катание, контрольные прокаты 2023

    Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

    Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты матчей, турнирная таблица

    Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2024

    Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2024 году пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Матчи чемпионата состоятся в Праге и Остраве.









    Турецкий сериал Яркое пламя на русском: сколько серий, время начала на Домашнем
    Разговоры о важном: учебный год 2023/2024, тема на 18 сентября для всех классов
    В какой стране другой год: страны, в которых сейчас не 2023 год
    Какой МРОТ в России в 2023 году, какой будет МРОТ в 2024 году
    Где находится Армения на карте мира, карта Еревана
    Где находится на карте Крым, карта Республики Крым с городами
    Карта Украины с областями и городами на русском
    Какой праздник 15 сентября 2023, церковный праздник в России
    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Курс доллара к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru