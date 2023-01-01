Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Яркое пламя на русском: сколько сезонов и серий, время показа на Домашнем



Турецкий сериал Яркое пламя

Турецкий сериал «Яркое пламя» - история трех разных по характеру и социальному статусу женщин – Чичек, Джемре и Руи, в жизни которых произошли перемены из-за сильного пожара во время светской вечеринки. «Яркое пламя» - адаптация французского сериала 2019 года «Костер судьбы».

Сколько сезонов и серий в сериале «Яркое пламя»


Премьера сериала состоялась в Турции в ноябре 2020 года. Всего в первом сезоне было снято 28 серий.

В России сериал «Яркое пламя» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Кинопоиск. Хронометраж серий на российских экранах отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 9 сентября 2023 года телеканал «Домашний» начинает показ нового турецкого сериала в выходные с 19:00.

Смотреть сериал «Яркое пламя» бесплатно на канале «Домашний»


Время показа - московское.

09.09 19:00 1-я - 4-я серии
10.09 15:15 1-я - 4-я серии
10.09 19:00 5-я - 8-я серии

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссер - Ахмет Катыксыз.

В главных ролях - Демет Эвгар, Дилан Чичек Дениз, Хазар Эргючлю, Джихангир Джейхан, Беркай Атеш, Топрак Джан Адигюзель.









  • Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском: сколько серий, когда выйдет ...
  • Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, когда с ...
  • Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время нача ...
  • Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов на Домашнем
  • Тайны следствия 22 сезон: сколько серий
  • Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022) ...
  • Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
    •




    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Летний биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Расписание трансляций гонок на ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2023 Сочи

    С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/2024. На странице представлено расписание гонок.

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года в футболе

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года

    Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».

    Евро-2024 (отборочный турнир): расписание и результаты матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание матчей и турнирная таблица РПЛ 2023/2024, результаты игр, лучшие бомбардиры

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









    Турецкий сериал Яркое пламя на русском: сколько сезонов и серий, время показа на Домашнем
    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском: сколько серий, когда выйдет продолжение
    Где находится Константиновка на карте Донецкой области
    Где находится Ростов-на-Дону на карте России
    Курс доллара к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Какой праздник 8 сентября 2023, церковный праздник в России
    Футбол сегодня 7 сентября на ТВ в прямом эфире
    Какого числа Пасха в 2024 году, когда начнется Великий пост
    Какой праздник 7 сентября 2023, церковный праздник в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru