Турецкий сериал «Яркое пламя» - история трех разных по характеру и социальному статусу женщин – Чичек, Джемре и Руи, в жизни которых произошли перемены из-за сильного пожара во время светской вечеринки. «Яркое пламя» - адаптация французского сериала 2019 года «Костер судьбы».
Сколько сезонов и серий в сериале «Яркое пламя»
Премьера сериала состоялась в Турции в ноябре 2020 года. Всего в первом сезоне было снято 28 серий.
В России сериал «Яркое пламя» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Кинопоиск. Хронометраж серий на российских экранах отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
C 9 сентября 2023 года телеканал «Домашний» начал показ нового турецкого сериала в выходные в 19:00.
Смотреть сериал «Яркое пламя» бесплатно на канале «Домашний»
Время показа - московское.
23.09 19:00 17-я - 20-я серии
24.09 19:00 21-я - 24-я серии
Смотреть сериал онлайн можно на официальном сайте телеканала «Домашний».
Жанр - мелодрама, драма.
Страна - Турция.
Режиссер - Ахмет Катыксыз.
В главных ролях - Демет Эвгар, Дилан Чичек Дениз, Хазар Эргючлю, Джихангир Джейхан, Беркай Атеш, Топрак Джан Адигюзель.