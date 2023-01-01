Какой праздник 9 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 9 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 9 сентября



Всемирный день красоты

Учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.



Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.



День тестировщика

В этот день в 1947 году причиной неисправности одной из вычислительных машин, которые тестировали в Гарвардском университете, стал мотылек, случайно застрявший между пластинами оборудования. В регистрационном журнале исследователи сделали запись об устранении насекомого, и сбой в работе после того случая все чаще стали называть «багом».



День дизайнера-графика

Праздник приурочен к 50-летнему юбилею дизайнера Владимира Чайки 9 сентября 2005 года.





Какой церковный православный праздник 9 сентября



Два Пимена

День памяти преподобного Пимена Великого и преподобного Пимена Палестинского. В народе часто этот праздник называют «рябинник». Люди посвящают этот день сбору рябины и калины. Женщины развешивают гроздья рябины под крышей дома.