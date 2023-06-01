Какой праздник 10 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 10 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 10 сентября



День танкиста

Учрежден Указом Президента России в 2006 году и отмечается во второе воскресенье сентября.



Всемирный день предотвращения самоубийств

Учрежден Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и Всемирной организацией здравоохранения под патронажем ООН в 2003 году.



Всемирный день журавля

Международный день птицы, которая занесена в Красную книгу, отмечается во второе воскресенье сентября. Журавли живут практически на всех континентах. Исключение составляют Антарктида и Южная Америка.





Какой церковный православный праздник 10 сентября



Анна и Савва Скирдники

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского и праведной Анны пророчицы. В этот день заканчивается уборка хлеба. Устраиваются праздники и ярмарки в честь собранного урожая. Этот день считается особо неблагоприятным днем для знакомства родителей с избранником дочери, а сватовство даже запрещено.