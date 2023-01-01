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Какой праздник 11 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 11 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 11 сентября


Всероссийский День Трезвости
Приурочен к церковному празднику – Усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день принято соблюдать строгий пост.

День специалиста органов воспитательной работы
Учрежден приказом Минобороны РФ в 2007 году и приурочен к утверждению Екатериной II Устава Сухопутного шляхетского кадетского корпуса 11 сентября 1766 года.

Какой церковный православный праздник 11 сентября


Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек)
Посвящен памяти о мученической смерти крестителя Иисуса Христа. В этот день установлен строгий однодневный пост. Запрещается есть мясо, рыбу, молочные продукты. Также не разрешается употреблять в пищу любой красный продукт (гранат, арбуз) или напоминающий по форме голову (лимон, апельсин, яблоко, капустный кочан). Нельзя брать в руки любой предмет, который напоминает по форме меч. Веселиться, танцевать и петь в этот праздник – большой грех. Нельзя копать картошку и срывать яблоки.









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