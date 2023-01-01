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Какой праздник 12 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 12 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 12 сентября


День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
В этот день в 2008 году принято решение об образовании подразделений системы МВД России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году и приурочен к принятию 12 сентября 1978 года в Буэнос-Айресе плана действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

Международный день борьбы с мигренью
Мигренью принято обозначать периодические приступы пульсирующей головной боли средней и высокой интенсивности продолжительностью от нескольких часов до 2-3 дней. По статистике ВОЗ, мигрень – третье по распространенности заболевание в мире.

Какой церковный православный праздник 12 сентября


Александр Сытник
День перенесения святых останков князя Александра Невского (в схиме Алексия). Петр Великий после окончания войны со шведами решил перенести мощи князя из Владимира в северную столицу. Народное название «Сытник» праздник получил из-за традиции накрывать сытный стол. На столе обязательно должны быть ячменная каша на молоке и свежеиспеченный хлеб из нового сбора.









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