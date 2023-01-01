Какой праздник 13 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 13 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 13 сентября



День парикмахера

Неофициальный праздник, происхождение которого достоверно не известно. В этот день профессиональный праздник отмечают парикмахеры, стилисты, универсалы и модельеры.



День программиста

Учрежден Указом Президента России в 2009 году. Отмечается в 256-й день года. 256 - это двойка в восьмой степени, где 8 - число битов в одном байте, а цифра 2 связана с двоичной системой счисления.





Какой церковный православный праздник 13 сентября



Куприянов день

День памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского. По поверью, на Куприянов день журавли слетаются на болота и решают, когда и как совершать перелет на юг. За это событие праздник прозвали «Журавлиное вече». В этот день ходят на болота за клюквой, получившей в народе название «журавлина». С этого числа собирают урожай корнеплодов: морковь, свеклу, репу, картофель.