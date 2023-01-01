Какой праздник 14 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 14 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 14 сентября



Новолетие, Славянский Новый год

Праздник отмечается на 14 сентября или 1 сентября по старому стилю. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. В связи с наступлением осени и нового года заканчивались основные работы в поле и начинались засидки (работа в избах при огне).





Какой церковный православный праздник 14 сентября



Симеон-летопроводец

День памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. В народе праздник назван «Летопроводец» потому, что с этого времени начинается бабье лето, которое отмечается народными гуляниями. День считается удачным для новоселья. С этого дня наступают свадебные недели и смотрины.



Церковное новолетие - начало индикта

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник.