С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».
На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы учебного года 2023/2024 и ссылка на официальный сайт с методическими материалами для классных руководителей.
Разговоры о важном 18 сентября 2023
Материалы для классных руководителей на тему 18 сентября 2023 года - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.
Разговоры о важном в 2023 году
Темы учебного года 2023/2024
04.09 - День знаний
11.09 - Там, где Россия
18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской
25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)
Темы учебного года 2022/2023
09.01 Светлый праздник Рождества
16.01 Прорыв блокады Ленинграда
23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена
30.01 Движение первых
06.02 День российской науки
13.02 Россия в мире
20.02 День защитника Отечества
27.02 Традиционные семейные ценности
06.03 Год педагога и наставника
13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения
20.03 День воссоединения Крыма с Россией
27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского
03.04 День Земли
10.04 День космонавтики! Мы-первые!
17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками
24.04 День труда. Мир профессий
04.05 День Победы. Бессмертный полк
15.05 День детских общественных объединений
22.05 Про счастье