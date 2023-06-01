Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном: учебный год 2023/2024, тема на 18 сентября для всех классов



Разговоры о важном 18 сентября

С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы учебного года и ссылка на официальный сайт с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 18 сентября 2023


Ближайшая тема будет посвящена 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской.

Методические материалы для классных руководителей на тему 18 сентября 2023 года (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы.

Разговоры о важном в 2023 году


Темы учебного года 2023/2024

4 сентября - День знаний

11 сентября - Там, где Россия

18 сентября - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

25 сентября - Избирательная система России (30 лет ЦИК)

Темы учебного года 2022/2023

09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

15.05 День детских общественных объединений

22.05 Про счастье

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









  • Какой праздник 14 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 13 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 10 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 5 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 3 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 2 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 1 сентября 2023, церковный праздник в России
    •




    Самые дорогие трансферы лета 2023 года в футболе

    Самые дорогие трансферы лета 2023 года

    Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».

    РПЛ 2023/2024: расписание и результаты матчей, турнирная таблица на сегодня

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Хоккей КХЛ 2023/2024: расписание матчей на сегодня

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей МЧМ-2024 по хоккею, результаты, турнирная таблица

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2024

    С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Швеции состоится 48-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд.

    Евро-2024 (отборочный турнир): турнирная таблица, расписание и результаты матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Фигурное катание. Контрольные прокаты 2023/2024. Время начала на Первом канале

    Фигурное катание, контрольные прокаты 2023

    Первый официальный старт нового сезона в фигурном катании состоится 16 и 17 сентября 2023 года в Москве. На арене «Мегаспорт» состоятся контрольные прокаты.

    Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты матчей, турнирная таблица

    Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2024

    Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2024 году пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Матчи чемпионата состоятся в Праге и Остраве.









    Разговоры о важном: учебный год 2023/2024, тема на 18 сентября для всех классов
    В какой стране другой год: страны, в которых сейчас не 2023 год
    Какой МРОТ в России в 2023 году, какой будет МРОТ в 2024 году
    Где находится Армения на карте мира, карта Еревана
    Где находится на карте Крым, карта Республики Крым с городами
    Карта Украины с областями и городами на русском
    Какой праздник 15 сентября 2023, церковный праздник в России
    Курс евро к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Курс доллара к рублю Центробанка ЦБ РФ на сегодня
    Где находится КНДР (Северная Корея) на карте мира


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru