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Какой праздник 15 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 15 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 15 сентября


День секретаря в России
Профессиональный праздник секретарей, офис-менеджеров, помощников руководителей, сотрудников ресепшн и колл-центров отмечается в третью пятницу сентября в 18-й раз.

День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ
15 сентября 1922 г. СНК РСФСР ратифицировал Декрет «О санитарных органах Республики».

Международный день демократии
Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий в 2008 году.

Какой церковный православный праздник 15 сентября


День Мамонтия (Овчарник)
День памяти мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. Святого считали покровителем коз и овец. Отсюда и появилось прозвище «Овчарник». Начиная с этого дня, скотину со двора на вольный выпас не выгоняют. В селах и деревнях остался обычай на Маманта наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота. В этот день на столе обязательно должны быть сыр и молоко

Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
День памяти основателя Киево-Печерской лавры и его ученика. Святого Антония церковь почитает как «начальника всех Российских монахов».









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