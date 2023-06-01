Какой праздник 15 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 15 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 15 сентября



День секретаря в России

Профессиональный праздник секретарей, офис-менеджеров, помощников руководителей, сотрудников ресепшн и колл-центров отмечается в третью пятницу сентября в 18-й раз.



День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ

15 сентября 1922 г. СНК РСФСР ратифицировал Декрет «О санитарных органах Республики».



Международный день демократии

Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий в 2008 году.





Какой церковный православный праздник 15 сентября



День Мамонтия (Овчарник)

День памяти мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. Святого считали покровителем коз и овец. Отсюда и появилось прозвище «Овчарник». Начиная с этого дня, скотину со двора на вольный выпас не выгоняют. В селах и деревнях остался обычай на Маманта наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота. В этот день на столе обязательно должны быть сыр и молоко



Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

День памяти основателя Киево-Печерской лавры и его ученика. Святого Антония церковь почитает как «начальника всех Российских монахов».