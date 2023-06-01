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Какой праздник 16 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 16 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 16 сентября


Международный день охраны озонового слоя
Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году и приурочен ко дню подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 16 сентября 1987 года.

Всемирный день донора костного мозга
Отмечается каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года по инициативе Всемирной Ассоциации доноров костного мозга.

Международный День сока в России
В 2012 году Российский союз производителей сока выступил с предложением о выборе даты празднования путем голосования в интернете. Было принято решение отмечать праздник ежегодно в третью субботу сентября.

Какой церковный православный праздник 16 сентября


Домна Доброродная
День памяти священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия. В народе праздник отмечают сжиганием хлама и мусора. В этот день традиционно наводят порядок в доме и нежилых пристройках. Все, что считается ненужным, дряхлым, старым, вечером сжигается вместе с ботвой от картофеля.









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