Какой праздник 16 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 16 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 16 сентября



Международный день охраны озонового слоя

Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году и приурочен ко дню подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 16 сентября 1987 года.



Всемирный день донора костного мозга

Отмечается каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года по инициативе Всемирной Ассоциации доноров костного мозга.



Международный День сока в России

В 2012 году Российский союз производителей сока выступил с предложением о выборе даты празднования путем голосования в интернете. Было принято решение отмечать праздник ежегодно в третью субботу сентября.





Какой церковный православный праздник 16 сентября



Домна Доброродная

День памяти священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия. В народе праздник отмечают сжиганием хлама и мусора. В этот день традиционно наводят порядок в доме и нежилых пристройках. Все, что считается ненужным, дряхлым, старым, вечером сжигается вместе с ботвой от картофеля.