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Расписание прямых трансляций матчей 10-го тура РПЛ на ТВ



Матчи 10-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 29 сентября по 1 октября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание трансляций матчей 10-го тура РПЛ


29 сентября 2023, пятница

29.09 19:00 Ростов - Урал (Матч Премьер)

30 сентября 2023, суббота

30.09 12:00 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)
30.09 14:15 Локомотив - Пари НН (Матч Премьер)
30.09 16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)
30.09 19:00 ЦСКА - Балтика (Матч Премьер)

1 октября 2023, воскресенье

01.10 14:00 Факел - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)
01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак (Матч Премьер)
01.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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