Матчи 10-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 29 сентября по 1 октября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».





Расписание трансляций матчей 10-го тура РПЛ



29 сентября 2023, пятница



29.09 19:00 Ростов - Урал (Матч Премьер)



30 сентября 2023, суббота



30.09 12:00 Оренбург - Зенит (Матч Премьер)

30.09 14:15 Локомотив - Пари НН (Матч Премьер)

30.09 16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)

30.09 19:00 ЦСКА - Балтика (Матч Премьер)



1 октября 2023, воскресенье



01.10 14:00 Факел - Сочи (Матч ТВ, Матч Премьер)

01.10 16:30 Крылья Советов - Спартак (Матч Премьер)

01.10 19:00 Ахмат - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.