Матчи 8-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 15 по 17 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Расписание трансляций матчей 8-го тура РПЛ
15 сентября 2023, пятница
19:00 Динамо - Пари НН (Матч Премьер)
16 сентября 2023, суббота
14:00 ЦСКА - Крылья Советов (Матч Премьер)
16:30 Ахмат - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Спартак - Сочи (Матч Премьер)
21:15 Балтика - Ростов (Матч Премьер)
17 сентября 2023, воскресенье
14:00 Урал - Факел (Матч Премьер)
16:30 Рубин - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
19:00 Локомотив - Оренбург (Матч Премьер)
Время начала матчей РПЛ - московское.