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Расписание прямых трансляций матчей 8-го тура РПЛ на ТВ



Матчи 8-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 15 по 17 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание трансляций матчей 8-го тура РПЛ


15 сентября 2023, пятница

19:00 Динамо - Пари НН (Матч Премьер)

16 сентября 2023, суббота

14:00 ЦСКА - Крылья Советов (Матч Премьер)
16:30 Ахмат - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Спартак - Сочи (Матч Премьер)
21:15 Балтика - Ростов (Матч Премьер)

17 сентября 2023, воскресенье

14:00 Урал - Факел (Матч Премьер)
16:30 Рубин - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)
19:00 Локомотив - Оренбург (Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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