Матчи 8-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 15 по 17 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».





Расписание трансляций матчей 8-го тура РПЛ



15 сентября 2023, пятница



19:00 Динамо - Пари НН (Матч Премьер)



16 сентября 2023, суббота



14:00 ЦСКА - Крылья Советов (Матч Премьер)

16:30 Ахмат - Краснодар (Матч Премьер)

19:00 Спартак - Сочи (Матч Премьер)

21:15 Балтика - Ростов (Матч Премьер)



17 сентября 2023, воскресенье



14:00 Урал - Факел (Матч Премьер)

16:30 Рубин - Зенит (Матч ТВ, Матч Премьер)

19:00 Локомотив - Оренбург (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.