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Расписание прямых трансляций матчей 9-го тура РПЛ на ТВ



Матчи 9-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 23 по 25 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание трансляций матчей 9-го тура РПЛ


23 сентября 2023, суббота

14:00 Крылья Советов - Сочи (Матч Премьер)
16:30 Балтика - Ахмат (Матч Премьер)
19:00 Спартак - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)

24 сентября 2023, воскресенье

14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)
16:30 Зенит - Локомотив (Матч Премьер)
19:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)
19:00 Ростов - ЦСКА (Матч Премьер)

25 сентября 2023, понедельник

19:00 Факел - Рубин (?)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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