Матчи 9-го тура чемпионата России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут с 23 по 25 сентября. Прямые репортажи с матчей будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».





Расписание трансляций матчей 9-го тура РПЛ



23 сентября 2023, суббота



14:00 Крылья Советов - Сочи (Матч Премьер)

16:30 Балтика - Ахмат (Матч Премьер)

19:00 Спартак - Динамо (Матч ТВ, Матч Премьер)



24 сентября 2023, воскресенье



14:00 Пари НН - Оренбург (Матч Премьер)

16:30 Зенит - Локомотив (Матч Премьер)

19:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)

19:00 Ростов - ЦСКА (Матч Премьер)



25 сентября 2023, понедельник



19:00 Факел - Рубин (?)



Время начала матчей РПЛ - московское.