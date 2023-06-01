5 фактов о фильме «Барби» (2023): премьера в России, актеры, кассовые сборы





Приключенческая фэнтезийная комедия «Барби» - первый игровой художественный фильм, снятый по мотивам легендарных игрушек от компании Mattel. Кен и Барби в картине отправляются в путешествие из Барбиленда в реальный мир для решения экзистенциальных вопросов.





5 интересных фактов о фильме «Барби»



1. Мировая премьера фильма состоялась 9 июля в Лос-Анджелесе. В широкий прокат в США «Барби» вышел 21 июля. В некоторых городах России - Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - показы стартовали в начале сентября.



2. «Официальные голоса» в России - Татьяна Шитова (Барби) и Данила Щебланов (Кен). Но такой перевод встречается не везде. Перед походом в кинотеатр обращайте внимание на список актеров дубляжа.



3. В главных ролях фильмя снялись Марго Робби (Барби), Райан Гослинг (Кен). 33-летняя Робби дважды номинировалась на пермию «Оскар» и в 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes. 42-летний Гослинг известен за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд» 2016 года, за которую он получил «Золотой глобус».



4. На роль Барби в свое время рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, а вот в роли Кена авторы проекта всегда видели только Райана Гослинга.



5. Фильм уже собрал в мировом прокате 1,4 млрд долларов (на 10 сентября) и стал самым кассовым фильмом 2023 года. Отмечается, что картина стала самой кассовой в истории, снятой женщиной-режиссером.