



В России 17 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 17 сентября



День работников леса

Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и приурочен к выходу «Лесного законодательства» 20 сентября 1977 года. Отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.



Международный день безопасности пациента

Провозглашен в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения.





Какой церковный православный праздник 17 сентября



Вавила – поздние вилы

День памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. В этот день заканчивались работы в поле и все инструменты убирали до следующего года. Вилы втыкали в снопы, и если натыкались на что-то твердое, значит там спряталась кумоха — лихорадка. Она могла одурманить семейные пары и сделать их бесплодными. Если ее не выгнать, она станет всем вредить.



Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

В этот день нужно обязательно помолиться иконе, которая охраняет дом от пожаров и молний.