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Какой праздник 17 сентября 2023, церковный праздник в России



Какой праздник 17 сентября

В России 17 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 17 сентября


День работников леса
Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и приурочен к выходу «Лесного законодательства» 20 сентября 1977 года. Отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

Международный день безопасности пациента
Провозглашен в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения.

Какой церковный православный праздник 17 сентября


Вавила – поздние вилы
День памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. В этот день заканчивались работы в поле и все инструменты убирали до следующего года. Вилы втыкали в снопы, и если натыкались на что-то твердое, значит там спряталась кумоха — лихорадка. Она могла одурманить семейные пары и сделать их бесплодными. Если ее не выгнать, она станет всем вредить.

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
В этот день нужно обязательно помолиться иконе, которая охраняет дом от пожаров и молний.









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