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Какой праздник 18 сентября 2023, церковный праздник в России



Какой праздник 18 сентября

В России 17 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 18 сентября


Всемирный день мониторинга воды
Отмечается ежегодно с 2003 года по инициативе американского Фонда чистой воды. Цель праздника - повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты.

Международный день электронной книги
Впервые праздник прошел в 2014 году по инициативе американской компании OverDrive в целях привлечения внимания читателей к электронному книгоизданию.

Какой церковный православный праздник 18 сентября


Захарий и Елизавета
День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи - крестителя Иисуса Христа. По традиции в этот день положено обмести весь дом березовым веником. Это защитит жилище от нечистой силы до весны. Также считается очень полезным попариться в бане для придания организму сил и здоровья на целый год. С давних пор этот народный праздник славится на Руси как один из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу, суженого.









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