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Какой праздник 20 сентября 2023, церковный праздник в России



Какой праздник 20 сентября, День HR-менеджера

В России 20 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 20 сентября


День HR-менеджера
День специалиста по управлению персоналом отмечается в третью среду сентября. Профессия HR-менеджера пришла на смену сотруднику из отдела кадров советского образца второй половины 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную бумажную работу, то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире (определения кадровой политики фирмы, поиска соискателей).

День рекрутера
Неофициальный праздник сотрудников кадровых агентств, оказывающих услуги по подбору персонала, отмечается в 23-й раз.

Какой церковный православный праздник 20 сентября


Луков день
День памяти преподобного Луки Глубокореченского (Каппадокийского), игумена. Праздник посвящен луку. В селах и деревнях в этот день ведется сбор урожая данной овощной культуры. Для дальнейшего хранения, чтобы овощ не пропал и не загнил, его сплетают в косы и подвешивают под потолком. Оставшуюся шелуху не выбрасывают, а собирают и хранят отдельно. Отвар из нее придает волосам здоровье, силу и красивый блеск.









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