



В России 20 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 20 сентября



День HR-менеджера

День специалиста по управлению персоналом отмечается в третью среду сентября. Профессия HR-менеджера пришла на смену сотруднику из отдела кадров советского образца второй половины 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную бумажную работу, то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире (определения кадровой политики фирмы, поиска соискателей).



День рекрутера

Неофициальный праздник сотрудников кадровых агентств, оказывающих услуги по подбору персонала, отмечается в 23-й раз.





Какой церковный православный праздник 20 сентября



Луков день

День памяти преподобного Луки Глубокореченского (Каппадокийского), игумена. Праздник посвящен луку. В селах и деревнях в этот день ведется сбор урожая данной овощной культуры. Для дальнейшего хранения, чтобы овощ не пропал и не загнил, его сплетают в косы и подвешивают под потолком. Оставшуюся шелуху не выбрасывают, а собирают и хранят отдельно. Отвар из нее придает волосам здоровье, силу и красивый блеск.