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Какой праздник 21 сентября 2023, церковный праздник в России



Какой праздник 21 сентября, День зарождения российской государственности

В России 21 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 21 сентября


Международный день мира
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1981 году. Первоначально его отмечали ежегодно в день начала сессии ООН (третий вторник сентября каждого года), но в 2001 году в качестве официальной даты было выбрано 21 сентября.

День зарождения российской государственности
Учрежден Указом Президента РФ в 2011 году и приурочен к открытию памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 сентября 1862 года.

День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

Какой церковный православный праздник 21 сентября


Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)
Приурочен к рождению Девы Марии – матери Иисуса Христа. В народном календаре праздник связан с окончанием полевых работ и приходом осени. По традиции люди благодарили в этот день Богородицу за собранный урожай. Было принято в этот день навещать новобрачных.









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