



В России 22 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 22 сентября



Всемирный день без автомобиля

В этот день принято отказываться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Уже к 2001 году к данному движению примкнули 1000 городов из 35 государств.



День осеннего равноденствия

В день осеннего равноденствия центр Солнца проходит через небесный экватор.





Какой церковный православный праздник 22 сентября



Аким и Анна

День памяти родителей Богородицы - праведных Богоотец Иоакима и Анны. Семьи приходят на могилу усопших, прибирают и украшают ее. Между оконными рамами люди клали ветки с листьями и кисти рябины с целью охраны дома от темных сил. Дети обязаны попросить прощения у родителей и поклониться им.