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Какой праздник 22 сентября 2023, церковный праздник в России



Какой праздник 22 сентября, День осеннего равноденствия

В России 22 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 22 сентября


Всемирный день без автомобиля
В этот день принято отказываться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Уже к 2001 году к данному движению примкнули 1000 городов из 35 государств.

День осеннего равноденствия
В день осеннего равноденствия центр Солнца проходит через небесный экватор.

Какой церковный православный праздник 22 сентября


Аким и Анна
День памяти родителей Богородицы - праведных Богоотец Иоакима и Анны. Семьи приходят на могилу усопших, прибирают и украшают ее. Между оконными рамами люди клали ветки с листьями и кисти рябины с целью охраны дома от темных сил. Дети обязаны попросить прощения у родителей и поклониться им.









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