В России 23 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 23 сентября



Международный день жестовых языков

Праздник учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню создания в 1951 году Всемирной федерации глухих.



День создания информационных подразделений МВД РФ

Учрежден Приказом МВД России в 2000 году и приурочен к утверждению «Положения о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел» 23 сентября 1918 года.



День рождения поисковой системы Яндекс

В этот день в 1997 году Яндекс была представлена на ежегодной российской выставке IT-отраслей Softool в Москве.



День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года американец Джон Бекон Кертис в домашних условиях создал жевательную резинку, которая жевалась как простая конфета-карамелька и была не очень приятной на вкус.





Какой церковный православный праздник 23 сентября



Петр и Павел Рябинники

День памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В этот праздник развешивают рябину под крышей дома, с целью ее провяливания и приобретения более сладкого привкуса, а также защиты от проявления нечистой силы. Рябину используют не только для приготовления напитков, которые обладают жаропонижающими и слабительными свойствами. Если у человека болит грудь, он мучается бессонницей или ему не хватает воздуха, то необходимо взять веточку рябины и очертить вокруг себя круг.