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Какой праздник 24 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 24 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 24 сентября


День машиностроителя
Профессиональный праздник сотрудников предприятий машиностроения учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается в последнее воскресенье сентября.

Международный день караванщика
Учрежден Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций в 1995 году и приурочен к дню рождения известного английского мореплавателя и навигатора Адамса Уильямса 24 сентября 1564 года.

Международный день глухих
Учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухих и отмечается в последнее воскресенье сентября.

Какой церковный православный праздник 24 сентября


Федорины вечерки
День памяти преподобной Феодоры Александрийской Младшей. Этим событием заканчивалась уборка урожая (овощей) и начиналась подготовка к зимней жизни. На Федорины вечерки необходимо подойти к полю и поклониться до земли озимому урожаю. Пока женщины рубили капусту на вечерках, мужчины варили пиво и во время обеда обязательно поминали Феодору.









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