С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».
На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы учебного года и ссылка на сервис для классных руководителей с рабочими программами.
Разговоры о важном 2 октября 2023
Ближайшая тема цикла «Разговоры о важном» (2 октября 2023 года) будет посвящена Дню учителя. Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.
Для младших классов классные часы проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов в формате деловой игры.
Разговоры о важном - темы 2023 года
Темы учебного года 2023/2024
30.10 - День народного единства
23.10 - День спецназа
16.10 - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России
09.10 - О взаимоотношениях в коллективе
02.10 - День учителя (советники по воспитанию)
25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)
18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской
11.09 - Там, где Россия
04.09 - День знаний
Темы учебного года 2022/2023
22.05 Про счастье
15.05 День детских общественных объединений
04.05 День Победы. Бессмертный полк
24.04 День труда. Мир профессий
17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками
10.04 День космонавтики! Мы-первые!
03.04 День Земли
27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского
20.03 День воссоединения Крыма с Россией
13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения
06.03 Год педагога и наставника
27.02 Традиционные семейные ценности
20.02 День защитника Отечества
13.02 Россия в мире
06.02 День российской науки
30.01 Движение первых
23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена
16.01 Прорыв блокады Ленинграда
09.01 Светлый праздник Рождества