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«Разговоры о важном» 2 октября 2023, темы учебного года на октябрь, рабочая программа



Разговоры о важном 2 октября 2023

С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы учебного года и ссылка на сервис для классных руководителей с рабочими программами.

Разговоры о важном 2 октября 2023


Ближайшая тема цикла «Разговоры о важном» (2 октября 2023 года) будет посвящена Дню учителя. Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.

Для младших классов классные часы проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов в формате деловой игры.

Разговоры о важном - темы 2023 года


Темы учебного года 2023/2024

30.10 - День народного единства

23.10 - День спецназа

16.10 - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России

09.10 - О взаимоотношениях в коллективе

02.10 - День учителя (советники по воспитанию)

25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)

18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

11.09 - Там, где Россия

04.09 - День знаний

Темы учебного года 2022/2023

22.05 Про счастье

15.05 День детских общественных объединений

04.05 День Победы. Бессмертный полк

24.04 День труда. Мир профессий

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

03.04 День Земли

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

06.03 Год педагога и наставника

27.02 Традиционные семейные ценности

20.02 День защитника Отечества

13.02 Россия в мире

06.02 День российской науки

30.01 Движение первых

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

09.01 Светлый праздник Рождества









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