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«Разговоры о важном» 25 сентября 2023: тема - избирательная система России



Разговоры о важном 25 сентября 2023

С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы учебного года и ссылка на сервис для классных руководителей с рабочими программами.

Разговоры о важном 25 сентября 2023


Ближайшая тема цикла «Разговоры о важном» (25 сентября 2023 года) будет посвящена избирательной системе России. В этом году отмечается 30 лет ЦИК. Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.

Для младших классов классные часы проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов в формате деловой игры.

Разговоры о важном в 2023 году


Темы учебного года 2023/2024

04.09 - День знаний

11.09 - Там, где Россия

18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)

Темы учебного года 2022/2023

09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

15.05 День детских общественных объединений

22.05 Про счастье









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