



С прошлого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».



На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы учебного года и ссылка на сервис для классных руководителей с рабочими программами.





Разговоры о важном 25 сентября 2023



Ближайшая тема цикла «Разговоры о важном» (25 сентября 2023 года) будет посвящена избирательной системе России. В этом году отмечается 30 лет ЦИК. Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.



Для младших классов классные часы проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов в формате деловой игры.





Разговоры о важном - темы в 2023 году



Темы учебного года 2023/2024



04.09 - День знаний



11.09 - Там, где Россия



18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской



25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)



Темы учебного года 2022/2023



09.01 Светлый праздник Рождества



16.01 Прорыв блокады Ленинграда



23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена



30.01 Движение первых



06.02 День российской науки



13.02 Россия в мире



20.02 День защитника Отечества



27.02 Традиционные семейные ценности



06.03 Год педагога и наставника



13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения



20.03 День воссоединения Крыма с Россией



27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского



03.04 День Земли



10.04 День космонавтики! Мы-первые!



17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками



24.04 День труда. Мир профессий



04.05 День Победы. Бессмертный полк



15.05 День детских общественных объединений



22.05 Про счастье