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Турецкий сериал «Если сильно полюбишь» на русском: дата выхода новых серий, где смотреть



Турецкий сериал Если сильно полюбишь

Турецкий сериал «Если сильно полюбишь» - мелодрама об истории любви богатого наследника Атеша и мошенницы Лейлы. Однажды герои случайно встретились и полюбили друг друга с первого взгляда.

В главной роли снялся талантливый турецкий актер Керем Бюрсин (36 лет, родился 4 июня 1987 года, рост 180 см, не женат), который известен по съемкам в сериалах «Постучись в мою дверь» и «Дело чести».

Что любит Керем Бюрсин: заниматься спортом, готовить, ходить на концерты, смотреть футбол, отдыхать в тишине, читать книги, гулять ночью по городу.

Что не любит Керем Бюрсин: читать новости о себе, сидеть в соцсетях, смотреть свои сериалы.

Сколько серий в сериале «Если сильно полюбишь»


Премьера сериала состоялась в Турции в начале июля 2023 года. Всего в первом сезоне планируется показать 13 серий.

В России сериал «Если сильно полюбишь» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатре «Иви». 7 августа показ сериала начался на телеканале ТНТ, но после первого дня руководство канала решило убрать его из сетки. Все из-за низких рейтингов.

Смотреть сериал «Если сильно полюбишь» на канале «Иви»


24.09 12-я серия
01.10 13-я серия

Оригинальное название - Ya çok seversen.

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссеры - Али Билгин, Бесте Султан Касапогуллары, Али Балджи.

В главных ролях - Керем Бюрсин, Хафсанур Санджактутан, Хатидже Аслан, Шериф Эрол, Назми Кырык.









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