



В России 25 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 25 сентября



Всемирный день фармацевта



Праздник отмечается с 2009 года. В этот день в 1912 году была образована Международная фармацевтическая федерация, штаб-квартира которой расположена в Гааге (Нидерланды).



Национальный день комиксов в США



Первый американский комикс «Медвежата и тигр», напечатанный в газете Sunday New York World, увидел свет в 1892 году.





Какой церковный православный праздник 25 сентября



Артамон Змеевик



День памяти священномученика Автонома Италийского, епископа. Народное название «Змеевик» день получил потому, что в это время обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму. В этот день люди не ходят в лес по причине боязни встречи со змеями. В этот день собирают рябину и готовят из нее различные напитки и угощения.