В России 26 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 26 сентября



Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.



Всемирный день контрацепции

Учрежден 26 сентября 2007 года. Этот день отмечают не только врачи-гинекологи, но и все медицинские работники, имеющие отношение к вопросам, касающихся проблем репродуктивного здоровья и планирования семьи.



Европейский день языков

Учрежден Советом Европы в 2001 году. Праздник отмечают страны-участницы Европейского Союза и все люди, изучающие иностранные языки.





Какой церковный православный праздник 26 сентября



Корнилье

День памяти священномученика Корнилия Сотника, епископа. Народное название «Корнилье» праздник получил потому, что в этот день собирали корнеплоды: морковь, брюкву, свеклу, картофель, редьку. Один только корнеплод оставляли в земле – репу, которую можно было резать только 28 сентября, в День Никиты-репореза. В этот день традиционно сажали новые саженцы яблонь и смородины.