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Какой праздник 27 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 27 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 27 сентября


Всемирный день туризма
Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.

День воспитателя и всех дошкольных работников
Проходит на официальном уровне с 2009 года. Приурочен к появлению в Санкт-Петербурге первого детского сада 27 сентября 1863 года.

Какой церковный православный праздник 27 сентября


Воздвижение Креста Господня
Праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Этот праздник символизирует поднятие Креста из земли. Событие произошло в 4 веке в Иерусалиме. В этот день люди не начинают никаких дел, так как положительного результата не будет. Те, кто в Воздвижение будет соблюдать пост, получат прощение 7-и грехов, а не соблюдавшие – 7 грехов обретут. В этот праздник в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисуют кресты. Небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных.









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