



Cериал «Жизнь по вызову» - история владельца элитного эскорт-агентства Мэджика. В один момент на Мэджика и его бизнес объявлена охота. Сможет ли он решить эти проблемы или потеряет всё - репутацию, бизнес и даже жизнь.





Сколько сезонов и серий в сериале «Жизнь по вызову»



Премьера сериала состоялась 25 августа 2022 года. Всего в первом сезоне было снято 10 серий. Первая серия второго сезона вышла на экраны 1 сентября 2023 года.



В России сериал «Жизнь по вызову» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатре KION. Хронометраж каждой серии составляет от 35 до 46 минут.



Интересный факт: режиссер сериала Сарик Андреасян хотел назвать свою работу «Рынок шкур», что является отсылкой к телеграм-каналу с анкетами девушек, оказывающих эскорт-услуги. Канал был закрыт в 2021 году.





Смотреть 2 сезон сериала «Жизнь по вызову» в онлайн-кинотеатре KION



График выхода новых серий.



1 серия - 1 сентября

2 серия - 1 сентября

3 серия - 8 сентября

4 серия - 15 сентября

5 серия - 22 сентября

6 серия - 29 сентября

7 серия - 6 октября

8 серия - 13 октября

9 серия - 20 октября

10 серия - 27 октября



Жанр - драма.



Страна - Россия.



Режиссер - Сарик Андреасян.



В главных ролях - Павел Прилучный (Мэджик), Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырёва, Владимир Сычев.