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Сериал «Жизнь по вызову» (2 сезон): график выхода новых серий, сколько серий, где смотреть онлайн



Жизнь по вызову, 2 сезон

Cериал «Жизнь по вызову» - история владельца элитного эскорт-агентства Мэджика. В один момент на Мэджика и его бизнес объявлена охота. Сможет ли он решить эти проблемы или потеряет всё - репутацию, бизнес и даже жизнь.

Сколько сезонов и серий в сериале «Жизнь по вызову»


Премьера сериала состоялась 25 августа 2022 года. Всего в первом сезоне было снято 10 серий. Первая серия второго сезона вышла на экраны 1 сентября 2023 года.

В России сериал «Жизнь по вызову» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатре KION. Хронометраж каждой серии составляет от 35 до 46 минут.

Интересный факт: режиссер сериала Сарик Андреасян  хотел назвать свою работу «Рынок шкур», что является отсылкой к телеграм-каналу с анкетами девушек, оказывающих эскорт-услуги. Канал был закрыт в 2021 году.

Смотреть 2 сезон сериала «Жизнь по вызову» в онлайн-кинотеатре KION


График выхода новых серий.

1 серия - 1 сентября
2 серия - 1 сентября
3 серия - 8 сентября
4 серия - 15 сентября
5 серия - 22 сентября
6 серия - 29 сентября
7 серия - 6 октября
8 серия - 13 октября
9 серия - 20 октября
10 серия - 27 октября

Жанр - драма.

Страна - Россия.

Режиссер - Сарик Андреасян.

В главных ролях - Павел Прилучный (Мэджик), Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырёва, Владимир Сычев.









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