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Сериал «Доктор Краснов»: сколько серий, где смотреть бесплатно онлайн



Сериал Доктор Краснов

Российский медицинский сериал «Доктор Краснов» - история о талантливом враче-диагносте Андрее Краснове, который после огнестрельного ранения в голову теряет память. Главный герой в исполнении Игоря Петренко не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может работать доктором.

Сколько серий в сериале «Доктор Краснов»


Премьера сериала состоялась 24 августа 2023 года. Первые серии на телеканале «Россия 1» будут показаны 25 сентября. Всего в первом сезоне было снято 16 серий.

Сериал «Доктор Краснов» зрители могут увидеть на онлайн-платформе «Смотрим» и на телеканале «Россия 1». Хронометраж каждой серии составляет 50 минут.

Интересный факт: Игорь Петренко уже играл в медицинском сериале «Врачебная ошибка», который вышел на экраны в 2021 году.

Смотреть сериал «Доктор Краснов» на телеканале «Россия 1»


График выхода всех серий сериала. Начало - в 21:20 МСК. Все вышедшие серии онлайн можно посмотреть онлайн на платформе smotrim.ru.

25.09 - 1-я - 2-я серии
26.09 - 3-я - 4-я серии
27.09 - 5-я - 6-я серии
28.09 - 7-я - 8-я серии
29.09 - показа нет
30.09 - показа нет
01.10 - показа нет
02.10 - 9-я - 10-я серии
03.10 - 11-я - 12-я серии
04.10 - 13-я - 14-я серии
05.10 - 15-я - 16-я серии

Жанр - драма.

Страна - Россия.

Режиссер - Алёна Райнер.

В главных ролях - Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Марина Дюжева.









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