



Российский медицинский сериал «Доктор Краснов» - история о талантливом враче-диагносте Андрее Краснове, который после огнестрельного ранения в голову теряет память. Главный герой в исполнении Игоря Петренко не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может работать доктором.





Сколько серий в сериале «Доктор Краснов»



Премьера сериала состоялась 24 августа 2023 года. Первые серии на телеканале «Россия 1» будут показаны 25 сентября. Всего в первом сезоне было снято 16 серий.



Сериал «Доктор Краснов» зрители могут увидеть на онлайн-платформе «Смотрим» и на телеканале «Россия 1». Хронометраж каждой серии составляет 50 минут.



Интересный факт: Игорь Петренко уже играл в медицинском сериале «Врачебная ошибка», который вышел на экраны в 2021 году.





Смотреть сериал «Доктор Краснов» на телеканале «Россия 1»



График выхода всех серий сериала. Начало - в 21:20 МСК. Все вышедшие серии онлайн можно посмотреть онлайн на платформе smotrim.ru.



25.09 - 1-я - 2-я серии

26.09 - 3-я - 4-я серии

27.09 - 5-я - 6-я серии

28.09 - 7-я - 8-я серии

29.09 - показа нет

30.09 - показа нет

01.10 - показа нет

02.10 - 9-я - 10-я серии

03.10 - 11-я - 12-я серии

04.10 - 13-я - 14-я серии

05.10 - 15-я - 16-я серии



Жанр - драма.



Страна - Россия.



Режиссер - Алёна Райнер.



В главных ролях - Игорь Петренко, Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Марина Дюжева.