Турецкий сериал «Клюквенный щербет» - история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.
2 сезон сериала «Клюквенный щербет»
Съемки второго сезона турецкого сериала начались в августе этого года. Премьера продолжения драмы состоялась на турецком телеканале Show TV 23 сентября 2023 года.
2 серия (32-я) сериала «Клюквенный щербет»
29.09 - Show TV (в оригинале)
Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции в 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.
1-й сезон: 30 серий.
В России первый сезон сериала «Клюквенный щербет» начали показывать 8 августа 2023 года. Зрители могут увидеть сериал в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, START, Wink, а также на платформе «Кинопоиск» и на НТВ-ПЛЮС.
Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.
Жанр - мелодрама, драма.
Страна - Турция.
Режиссер - Кетджхе.
В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.
Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.