



Турецкий сериал «Клюквенный щербет» - история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.





2 сезон сериала «Клюквенный щербет»



Съемки второго сезона турецкого сериала начались в августе этого года. Премьера продолжения драмы состоялась на турецком телеканале Show TV 23 сентября 2023 года.



2 серия (32-я) сериала «Клюквенный щербет»



29.09 - Show TV (в оригинале)



Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.









Сколько сезонов и серий в сериале



Премьера сериала состоялась в Турции в 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.



1-й сезон: 30 серий.



В России первый сезон сериала «Клюквенный щербет» начали показывать 8 августа 2023 года. Зрители могут увидеть сериал в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, START, Wink, а также на платформе «Кинопоиск» и на НТВ-ПЛЮС.



Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.



Жанр - мелодрама, драма.



Страна - Турция.



Режиссер - Кетджхе.



В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.



Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.