Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон) на русском: сколько серий, где смотреть онлайн





Турецкий сериал «Клюквенный щербет» - история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.





2 сезон сериала «Клюквенный щербет»



Съемки второго сезона турецкого сериала начались в августе этого года. Премьера продолжения драмы состоялась на турецком телеканале Show TV 23 сентября 2023 года. В России 2 сезон стартовал 4 октября в онлайн-кинотеатре START. Новые серии на русском языке будут выходить еженедельно по средам.



13 октября - Show TV (в оригинале, 4-я серия)



18 октября - START (на русском, 3-я серия)





Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.









Сколько сезонов и серий в сериале



Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.



1-й сезон - 30 серий (95 серий в России).

2-й сезон - 26 серий.



В России первый сезон сериала «Клюквенный щербет» начали показывать 8 августа 2023 года. Зрители могут увидеть сериал в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, START, Wink, а также на платформе «Кинопоиск» и на НТВ-ПЛЮС. Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.



Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.



Жанр - мелодрама, драма.



Страна - Турция.



Режиссер - Кетджхе.



В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.



Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.