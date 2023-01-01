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Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон) на русском: сколько серий, где смотреть онлайн



Турецкий сериал Клюквенный щербет

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» - история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

2 сезон сериала «Клюквенный щербет»


Съемки второго сезона турецкого сериала начались в августе этого года. Премьера продолжения драмы состоялась на турецком телеканале Show TV 23 сентября 2023 года. В России 2 сезон стартовал 4 октября в онлайн-кинотеатре START. Новые серии на русском языке будут выходить еженедельно по средам.

13 октября - Show TV (в оригинале, 4-я серия)

18 октября - START (на русском, 3-я серия)


Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.

Турецкий сериал Клюквенный щербет

Сколько сезонов и серий в сериале


Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.

1-й сезон - 30 серий (95 серий в России).
2-й сезон - 26 серий.

В России первый сезон сериала «Клюквенный щербет» начали показывать 8 августа 2023 года. Зрители могут увидеть сериал в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko, START, Wink, а также на платформе «Кинопоиск» и на НТВ-ПЛЮС. Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссер - Кетджхе.

В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.









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