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Сериал «Кибердеревня»: сколько серий, дата выхода, где смотреть онлайн



Сериал Кибердеревня

Комедийно-фантастический сериал «Кибердеревня» - история о жизни простого мужика в ватнике, который счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе в 2100 году. Руководство огромной корпорации хочет построить на месте деревни завод и главный герой фильма Николай вынужден бороться с жадной корпорацией.

Сколько серий в сериале «Кибердеревня»


Премьера сериала состоялась 23 сентября 2023 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Всего в первом сезоне планируется показать 10 серий. Хронометраж каждой серии составляет 30 минут.

Интересный факт: сериал основан на одноименном видео, которое вышло в 2020 году на YouTube. Фантастические ролики от молодого выпускника ВГИКа набирали по несколько миллионов просмотров.

Смотреть 1 сезон сериала «Кибердеревня» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»


График выхода новых серий.

1-я серия - 23 сентября
2-я серия - 23 сентября
3-я серия - 30 сентября
4-я серия - 7 октября
5-я серия - 14 октября
6-я серия - 21 октября
7-я серия - 28 октября
8-я серия - 4 ноября
9-я серия - 11 ноября
10-я серия - 18 ноября

Жанр - комедия, фантастика.

Страна - Россия.

Режиссер - Сергей Васильев.

В главных ролях - Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Артем Семакин, Елена Махова, Влада Лукина, Маргарита Силаева.









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