



Комедийно-фантастический сериал «Кибердеревня» - история о жизни простого мужика в ватнике, который счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе в 2100 году. Руководство огромной корпорации хочет построить на месте деревни завод и главный герой фильма Николай вынужден бороться с жадной корпорацией.





Сколько серий в сериале «Кибердеревня»



Премьера сериала состоялась 23 сентября 2023 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Всего в первом сезоне планируется показать 10 серий. Хронометраж каждой серии составляет 30 минут.



Интересный факт: сериал основан на одноименном видео, которое вышло в 2020 году на YouTube. Фантастические ролики от молодого выпускника ВГИКа набирали по несколько миллионов просмотров.





Смотреть 1 сезон сериала «Кибердеревня» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»



График выхода новых серий.



1-я серия - 23 сентября

2-я серия - 23 сентября

3-я серия - 30 сентября

4-я серия - 7 октября

5-я серия - 14 октября

6-я серия - 21 октября

7-я серия - 28 октября

8-я серия - 4 ноября

9-я серия - 11 ноября

10-я серия - 18 ноября



Жанр - комедия, фантастика.



Страна - Россия.



Режиссер - Сергей Васильев.



В главных ролях - Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Артем Семакин, Елена Махова, Влада Лукина, Маргарита Силаева.