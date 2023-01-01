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Сериал «Папины дочки. Новые» (2023): сколько сезонов и серий, актеры, смотреть бесплатно онлайн



Папины дочки Новые

Сериал «Папины дочки. Новые» - продолжение одного из самых высокорейтинговых проектов телеканала СТС, который выходил на экраны с 2007 по 2013 годы.

Сериал рассказывает о жизни семейного психотерапевта Сергея Васнецова, которому жена после развода оставила на попечении пять дочек.

1 сезон сериала «Папины дочки. Новые»


Съемки нового сезона популярного ситкома начались в январе. Премьера продолжения мелодрамы состоялась на телеканале СТС 18 сентября 2023 года. Также сериал можно смотреть на официальном сайте телеканала и в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

Показ заключительной (20-й) серии 1 сезона сериала «Папины дочки. Новые» пройдет 5 октября 2023 года.

Папины дочки
 

Сколько сезонов и серий в сериале


Премьера первого сезона сериала «Папины дочки» состоялась на телеканале СТС 3 сентября 2007 года. Заключительная серия 20 сезона вышла на экраны 30 апреля 2013 года. Всего за пять лет было снято 410 эпизодов. Хронометраж каждой серии составляет 30 минут.

Интересный факт: если смотреть «Папины дочки» непрерывно 24 часа в сутки, то на просмотр всех серий уйдет 6 дней, 13 часов и 10 минут.

Создатели сериала уже объявили, что продолжение будет состоять из двух сезонов, по 20 серий в каждом.

Филипп Бледный

Сериал «Папины дочки. Новые» смотреть бесплатно на СТС


02.10 11:00 1-я - 16 серии
02.10 19:30 17-я серия
03.10 08:00 16-я - 17-я серии
03.10 18:30 16-я - 18-я серии
04.10 08:00 17-я - 18-я серии
04.10 18:30 17-я - 19-я серии
05.10 08:00 18-я - 19-я серии
05.10 18:30 18-я - 20-я серии
06:00 08:00 19-я - 20-я серии

Елизавета Арзамасова

Жанр - комедия, семейный.

Страна - Россия.

Режиссеры (1-20 сезоны) - Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, Сергей Алдонин, Валентин Козловский, Эдуард Радзюкевич, Артур Богатов, Иван Агапов, Аглая Набатникова, Кирилл Папакуль.

Режиссеры (21 сезон) - Александр Жигалкин, Аскар Бисембин.

В главных ролях (1-20 сезоны) - Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Мария Семкина, Александр Олешко.

В главных ролях (21 сезон) - Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Елизавета Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко.









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