



Сериал «Папины дочки. Новые» - продолжение одного из самых высокорейтинговых проектов телеканала СТС, который выходил на экраны с 2007 по 2013 годы.



Сериал рассказывает о жизни семейного психотерапевта Сергея Васнецова, которому жена после развода оставила на попечении пять дочек.





1 сезон сериала «Папины дочки. Новые»



Съемки нового сезона популярного ситкома начались в январе. Премьера продолжения мелодрамы состоялась на телеканале СТС 18 сентября 2023 года. Также сериал можно смотреть на официальном сайте телеканала и в онлайн-кинотеатрах START и Wink.



Показ заключительной (20-й) серии 1 сезона сериала «Папины дочки. Новые» пройдет 5 октября 2023 года.







Сколько сезонов и серий в сериале



Премьера первого сезона сериала «Папины дочки» состоялась на телеканале СТС 3 сентября 2007 года. Заключительная серия 20 сезона вышла на экраны 30 апреля 2013 года. Всего за пять лет было снято 410 эпизодов. Хронометраж каждой серии составляет 30 минут.



Интересный факт: если смотреть «Папины дочки» непрерывно 24 часа в сутки, то на просмотр всех серий уйдет 6 дней, 13 часов и 10 минут.



Создатели сериала уже объявили, что продолжение будет состоять из двух сезонов, по 20 серий в каждом.









Сериал «Папины дочки. Новые» смотреть бесплатно на СТС



26.09 08:00 10-я - 11-я серии

26.09 17:55 10-я - 13-я серии

27.09 08:00 12-я - 13-я серии

27.09 17:55 12-я - 15-я серии

28.09 08:00 14-я - 15-я серии

28.09 17:55 13-я - 16-я серии

29.09 08:00 15-я - 16-я серии

29.09 Вечером показа нет

30.09 Показа нет

01.10 Показа нет







Жанр - комедия, семейный.



Страна - Россия.



Режиссеры (1-20 сезоны) - Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, Сергей Алдонин, Валентин Козловский, Эдуард Радзюкевич, Артур Богатов, Иван Агапов, Аглая Набатникова, Кирилл Папакуль.



Режиссеры (21 сезон) - Александр Жигалкин, Аскар Бисембин.



В главных ролях (1-20 сезоны) - Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Мария Семкина, Александр Олешко.



В главных ролях (21 сезон) - Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Елизавета Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко.