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Сериал «Папины дочки. Новые» (2023): сколько сезонов и серий, актеры, смотреть онлайн



Папины дочки Новые

Сериал «Папины дочки. Новые» - продолжение одного из самых высокорейтинговых проектов телеканала СТС, который выходил на экраны с 2007 по 2013 годы.

Сериал рассказывает о жизни семейного психотерапевта Сергея Васнецова, которому жена после развода оставила на попечении пять дочек.

1 сезон сериала «Папины дочки. Новые»


Съемки нового сезона популярного ситкома начались в январе. Премьера продолжения мелодрамы состоялась на телеканале СТС 18 сентября 2023 года. Также сериал можно смотреть на официальном сайте телеканала и в онлайн-кинотеатрах START и Wink.

Показ заключительной (20-й) серии 1 сезона сериала «Папины дочки. Новые» пройдет 5 октября 2023 года.

Папины дочки
 

Сколько сезонов и серий в сериале


Премьера первого сезона сериала «Папины дочки» состоялась на телеканале СТС 3 сентября 2007 года. Заключительная серия 20 сезона вышла на экраны 30 апреля 2013 года. Всего за пять лет было снято 410 эпизодов. Хронометраж каждой серии составляет 30 минут.

Интересный факт: если смотреть «Папины дочки» непрерывно 24 часа в сутки, то на просмотр всех серий уйдет 6 дней, 13 часов и 10 минут.

Создатели сериала уже объявили, что продолжение будет состоять из двух сезонов, по 20 серий в каждом.

Филипп Бледный

Сериал «Папины дочки. Новые» смотреть бесплатно на СТС


26.09 08:00 10-я - 11-я серии
26.09 17:55 10-я - 13-я серии
27.09 08:00 12-я - 13-я серии
27.09 17:55 12-я - 15-я серии
28.09 08:00 14-я - 15-я серии
28.09 17:55 13-я - 16-я серии
29.09 08:00 15-я - 16-я серии
29.09 Вечером показа нет
30.09 Показа нет
01.10 Показа нет

Елизавета Арзамасова

Жанр - комедия, семейный.

Страна - Россия.

Режиссеры (1-20 сезоны) - Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, Сергей Алдонин, Валентин Козловский, Эдуард Радзюкевич, Артур Богатов, Иван Агапов, Аглая Набатникова, Кирилл Папакуль.

Режиссеры (21 сезон) - Александр Жигалкин, Аскар Бисембин.

В главных ролях (1-20 сезоны) - Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева, Мария Семкина, Александр Олешко.

В главных ролях (21 сезон) - Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Елизавета Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко.









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