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Какой праздник 28 сентября 2023, церковный праздник в России



28 сентября - Всемирный день моря

В России 28 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 28 сентября


Всемирный день моря
Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций отмечается с 1978 года. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.

День работника атомной промышленности
Учрежден Указом Президента РФ в 2005 году и приурочен к выпуску распоряжения «Об организации работ по урану» 28 сентября 1942 года.

Всемирный день борьбы против бешенства
Учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства в 2007 году и приурочен ко дню смерти 28 сентября 1895 года создателя вакцины против бешенства – Луи Пастера.

День генерального директора
Инициаторами выступили сотрудники редакции журнала «Генеральный директор».

Какой церковный православный праздник 28 сентября


Никита Гусятник
День памяти святого Никиты Готфского, пострадавшего за веру в Христа в 372 году. На Руси на Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву.









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