В России 28 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.
Какой праздник 28 сентября
Всемирный день моря
Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций отмечается с 1978 года. Цель — привлечь внимание общественности к проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.
День работника атомной промышленности
Учрежден Указом Президента РФ в 2005 году и приурочен к выпуску распоряжения «Об организации работ по урану» 28 сентября 1942 года.
Всемирный день борьбы против бешенства
Учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства в 2007 году и приурочен ко дню смерти 28 сентября 1895 года создателя вакцины против бешенства – Луи Пастера.
День генерального директора
Инициаторами выступили сотрудники редакции журнала «Генеральный директор».
Какой церковный православный праздник 28 сентября
Никита Гусятник
День памяти святого Никиты Готфского, пострадавшего за веру в Христа в 372 году. На Руси на Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву.