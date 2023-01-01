Разговоры о важном 16 октября, классные часы в 2023-2024 годах





В текущем учебном году 2023/2024 каждый понедельник во всех российских школах проходят занятия «Разговоры о важном».



На странице представлена ближайшая тема классного часа, темы текущего учебного года и ссылка на сервис для классных руководителей с рабочими программами.





Разговоры о важном 16 октября 2023 года



Ближайшая тема классного часа «Разговоры о важном» будет посвящена юбилею российского кинематографа. Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.



Для младших классов занятия проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов - в формате деловой игры.





Разговоры о важном: темы в 2023-2024 годах



30 октября - День народного единства

На уроке рассказывается об истории рождения праздника и о Минине и Пожарском – героях, создавших народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.



23 октября - День спецназа

Рассказ о деятельности специальных подразделений («Альфа», «Вымпел», «Град», «Дельфин») и важности их работы.



16 октября - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России

Занятие посвящено очередному юбилею российского кинематографа, просмотру и обсуждению немого кино и известных детских фильмов.



9 октября - О взаимоотношениях в коллективе

Тема занятия приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. На уроке затронут тему буллинга и о том, как снимать психологическое напряжение и стресс.



2 октября - День учителя (советники по воспитанию)

На занятии будет рассказано, что учитель - важнейшая в обществе профессия. В разные исторические времена труд учителя уважаем и оказывает влияние на развитие образования членов общества.



25 сентября - Избирательная система России (30 лет ЦИК)

Школьникам расскажут об истории Избирательной системы в России и значении выборов в жизни государства, общества и каждого его члена.



18 сентября - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

Занятие приурочили к дню рождения первой женщины, которая стала героем Советского Союза.



11 сентября - Там, где Россия

Главные темы занятия - любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь и защищать родную землю.



4 сентября - День знаний

Рассказ о ценности знания и всеобщего образования. Обсуждение традиций нашей школы и праздника.