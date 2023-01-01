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Разговоры о важном 2 октября 2023: темы классного часа в учебном году



Разговоры о важном 2 октября 2023

В текущем учебном году 2023/2024 каждый понедельник во всех российских школах проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема классного часа (на 2 октября), темы текущего учебного года и ссылка на сервис для классных руководителей с рабочими программами.

Разговоры о важном 2 октября 2023 года


Ближайшая тема классного часа «Разговоры о важном» будет посвящена Дню учителя. Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.

Для младших классов занятия проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов - в формате деловой игры.

Разговоры о важном в учебном году 2023/2024


30 октября - День народного единства

23 октября - День спецназа

16 октября - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России

9 октября - О взаимоотношениях в коллективе

2 октября - День учителя (советники по воспитанию)

25 сентября - Избирательная система России (30 лет ЦИК)

18 сентября - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

11 сентября - Там, где Россия

4 сентября - День знаний









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