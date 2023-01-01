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Какой праздник 29 сентября 2023, церковный праздник в России



В России 29 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 29 сентября


Всемирный день сердца
Инициатором праздника выступила в 1999 году Всемирная федерация сердца. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца.

День отоларинголога
Профессиональный праздник отоларингологов (ЛОР-врачей).

Какой церковный православный праздник 29 сентября


Ефимия, Птичья костка
День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Народное название «Птичья костка» день получил по причине гадания на косточках пойманных птиц о наступающих холодах. Количество жира на косточках диких птиц показывало, насколько морозной будет зима.














Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть КХЛ

КХЛ 2023 2024

Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции

Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

Чемпионы Формулы-1 за всю историю

Чемпионы Формулы 1

Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

Формула 1. Гран-при России



Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» проводился в Сочи до 2022 года.

Формула 1. Гран-при Австралии

Австралийский этап автогонок в классе «Формулы 1» проводится в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк».

Турнирная таблица РФПЛ 2023/2024 на сегодня

Турнирная таблица РФПЛ 2023, 2024

В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Расписание матчей РФПЛ 2023/2024 сегодня, результаты, где смотреть трансляции

Чемпионат России по футболу 2023 2024, РФПЛ

32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









Какой праздник 30 сентября 2023, церковный праздник в России
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