Какой праздник 29 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 29 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 29 сентября



Всемирный день сердца

Инициатором праздника выступила в 1999 году Всемирная федерация сердца. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца.



День отоларинголога

Профессиональный праздник отоларингологов (ЛОР-врачей).





Какой церковный православный праздник 29 сентября



Ефимия, Птичья костка

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной. Народное название «Птичья костка» день получил по причине гадания на косточках пойманных птиц о наступающих холодах. Количество жира на косточках диких птиц показывало, насколько морозной будет зима.