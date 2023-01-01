Какой праздник 30 сентября 2023, церковный праздник в России

В России 30 сентября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник отмечают 30 сентября



День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

Референдумы о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в состав Российской Федерацией состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.



Международный день переводчика

Учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году и приурочен ко дню смерти в 5 веке Святого Иеронима – покровителя переводчиков.



День интернета в России

Впервые праздник торжественно отметили 30 сентября 1998 года.



День Сил Специального Назначения Росгвардии

Праздник отмечается с 2018 года и приурочен к дню образования современного спецназа Росгвардии в 2016 году.





Какой церковный православный праздник отмечают 30 сентября



День Веры, Надежды и Любови

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В старые времена в этот день женщины громко плакали, избавляя себя и своих близких от печали и бед. По окончании плача молодые люди устраивали «деревенские святцы», где высматривали себе вторых половинок.