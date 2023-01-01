Какой праздник 1 октября 2023, церковный праздник в России

В России 1 октября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 1 октября



Международный день пожилых людей

Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. В России его стали отмечать в 1992 году, после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ «О проблемах пожилых людей».



Международный день музыки

Учрежден на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета в 1973 году. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стал композитор Дмитрий Шостакович.



Всемирный день вегетарианства

В течение всего октября устраиваются различные мероприятия, которые заканчиваются Международным днем вегана 1 ноября.



День Сухопутных войск

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к изданию Иваном Грозным Приговора «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей» 1 октября 1550 года.





Какой церковный православный праздник 1 октября



Арина Шиповница

День памяти мученицы Ариадны Промисской и Ирины Египетской. По поверью, собранные именно на Арину Шиповницу ягоды шиповника обладают чудесным свойством двойной силы излечивать от разных хворей



Праздник иконы Божией Матери «Целительница»

Икона «Целительница» относится к числу самых древних ликов Пресвятой Богородицы. Считается, что данная икона явилась к людям во времена правления просветительницы Грузии святой Нины в IV веке от Рождества Христова. Икона помогает в исцелении физических и душевных недугов, в избавлении от сомнения в своей вере, в рождении детей.



Праздник иконы Божией Матери Молченская

При Русской православной церкви существует две иконы Пресвятой Богородицы, которые имеют одно и то же название - Молченская. Обе находятся в монастырях, располагающихся в Конотопской епархии, на Украине. Икона помогает избавиться от мучений, излечиться от болезни и избежать душевную печаль.