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Какой праздник 2 октября 2023, церковный праздник в России



В России 2 октября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.

Какой праздник 2 октября


Всемирный день архитектуры
День архитектора учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.

Международный день социального педагога
Учрежден на XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене в мае 2009 года.

Международный день ненасилия
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен ко дню рождения 2 октября 1869 года Махатма Ганди – приверженца принципа ненасилия.

День среднего профессионального образования в России
Учрежден Указом Президента РФ в 2022 году и приурочен к выходу 2 октября 1940 года Указа Советского Правительства о создания системы трудовых резервов страны.

Международный день врача
Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Отмечается в первый понедельник октября.

Какой церковный православный праздник 2 октября


Трофим и Зосима
День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы пустынника. Зосима в народе чтится как заступник пчелиного роя. В этот день проходит сбор меда и подготовка ульев к зиме.









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