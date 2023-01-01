Какой праздник 2 октября 2023, церковный праздник в России

В России 2 октября 2023 года отмечают следующие православные и народные праздники.





Какой праздник 2 октября



Всемирный день архитектуры

День архитектора учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.



Международный день социального педагога

Учрежден на XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене в мае 2009 года.



Международный день ненасилия

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году и приурочен ко дню рождения 2 октября 1869 года Махатма Ганди – приверженца принципа ненасилия.



День среднего профессионального образования в России

Учрежден Указом Президента РФ в 2022 году и приурочен к выходу 2 октября 1940 года Указа Советского Правительства о создания системы трудовых резервов страны.



Международный день врача

Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Отмечается в первый понедельник октября.





Какой церковный православный праздник 2 октября



Трофим и Зосима

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; мученика Зосимы пустынника. Зосима в народе чтится как заступник пчелиного роя. В этот день проходит сбор меда и подготовка ульев к зиме.