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Какой праздник 3 октября 2023, церковный и народный праздник в России



В России и мире 3 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник 3 октября


День ОМОНа в России
Учрежден Приказом МВД РФ в 2002 году и приурочен к формированию первых отрядов в СССР 3 октября 1988 года.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Этот день считается своеобразным памятником американцу Джону Финчу, который в конце 19 века посвятил свою жизнь борьбе с пьянством.

Какой церковный и народный праздник 3 октября


Астафий Ветряк
День памяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта. Народное название «Ветряк» день получил из-за часто дующего сильного ветра в это время. На Астафия Ветряка срезают кочаны капусты, оставленные специально на первый мороз. Говорят, тогда ее листья приобретают сладковатый привкус.









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