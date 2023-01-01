Какой праздник 3 октября 2023, церковный и народный праздник в России

В России и мире 3 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 3 октября



День ОМОНа в России

Учрежден Приказом МВД РФ в 2002 году и приурочен к формированию первых отрядов в СССР 3 октября 1988 года.



Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Этот день считается своеобразным памятником американцу Джону Финчу, который в конце 19 века посвятил свою жизнь борьбе с пьянством.





Какой церковный и народный праздник 3 октября



Астафий Ветряк

День памяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта. Народное название «Ветряк» день получил из-за часто дующего сильного ветра в это время. На Астафия Ветряка срезают кочаны капусты, оставленные специально на первый мороз. Говорят, тогда ее листья приобретают сладковатый привкус.