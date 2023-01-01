Какой праздник 4 октября 2023, церковный и народный праздник в России

В России и мире 4 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 4 октября



Всемирный день животных

Учрежден на международном конгрессе движения в защиту природы во Флоренции в 1931 году и приурочен ко дню памяти покровителя животных - Франциска Ассизского.



День космических войск

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.



День войск гражданской обороны МЧС России

Праздник приурочен к выделению Местной противовоздушной обороны в самостоятельную составную часть системы ПВО Советского Союза 4 октября 1932 года.





Какой церковный и народный праздник 4 октября



Кондрат да Ипат

День памяти апостола от 70-ти Кодрата, священномучеников Ипатия епископа и Андрея пресвитера. В этот день не принято лениться, а стоит провести в работе. С утра работников принято кормить овсяной кашей, а вечером - пирогами.