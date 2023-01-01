Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 4 октября 2023, церковный и народный праздник в России



В России и мире 4 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник 4 октября


Всемирный день животных
Учрежден на международном конгрессе движения в защиту природы во Флоренции в 1931 году и приурочен ко дню памяти покровителя животных - Франциска Ассизского.

День космических войск
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.

День войск гражданской обороны МЧС России
Праздник приурочен к выделению Местной противовоздушной обороны в самостоятельную составную часть системы ПВО Советского Союза 4 октября 1932 года.

Какой церковный и народный праздник 4 октября


Кондрат да Ипат
День памяти апостола от 70-ти Кодрата, священномучеников Ипатия епископа и Андрея пресвитера. В этот день не принято лениться, а стоит провести в работе. С утра работников принято кормить овсяной кашей, а вечером - пирогами.









  • Какой праздник 3 октября 2023, церковный и народный праздник в России
  • Какой праздник 2 октября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 1 октября 2023, церковный праздник в России
  • Какой праздник 30 сентября 2023, церковный праздник в России
  • Разговоры о важном 9 октября 2023: темы классного часа в учебном году
  • Сколько дней отдыхаем на Новый год 2024, официальные новогодние праздники в ...
  • Футболисты «Баварии» посетили фестиваль пива «Октоберфест»
    •




    Расписание матчей НХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть онлайн трансляции

    НХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть КХЛ

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Первое эль класико сезона: Барселона - Реал 28 октября 2023

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок Америки по футболу 2024: расписание матчей

    Кубок Америки по футболу 2024

    Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 16 команд.

    35 лет назад сборная СССР по футболу победила Бразилию в финале Олимпиады



    Ровно 35 лет назад сборная СССР по футболу на стадионе в Сеуле в финале летних олимпийских игр обыграла звездную сборную Бразилии и завоевала золотые медали.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, расписание трансляций

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.









    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон) на русском языке: сколько серий, где смотреть онлайн
    Какой праздник 4 октября 2023, церковный и народный праздник в России
    Разговоры о важном 9 октября 2023: темы классного часа в учебном году
    Спартак - ЦСКА 8 октября 2023: время начала, где смотреть трансляцию онлайн
    Лунный посевной календарь дачника на октябрь 2023 года
    Сериал «Папины дочки. Новые» (2023): сколько сезонов и серий, актеры, смотреть бесплатно онлайн
    Турецкий сериал «Яркое пламя» на русском: сколько серий, где смотреть бесплатно онлайн
    Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон) на русском: дата выхода, сколько серий, где смотреть онлайн
    Какой праздник 3 октября 2023, церковный и народный праздник в России
    Где находится на карте нефтепровод «Дружба», маршрут нефтепровода


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru