Какой праздник 5 октября 2023, церковный и народный праздник в России

В России и мире 5 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 5 октября



Всемирный день учителя

В этот день в 1966 году в Париже состоялась специальная межправительственная конференция о статусе учителей.



День учителя в России

Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. Впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР в 1965 году и отмечался до 1994 года в первое воскресенье октября.



День работников уголовного розыска

Праздник приурочен к созданию Центрального управления уголовного розыска 5 октября 1918 года.





Какой церковный и народный праздник 5 октября



Иона и Фока (Листопадная)

День памяти пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского. Народное названия «Листопадная» день получил за сильные порывы ветра, при которых с деревьев падает очень много листьев. Фока почитается в народе как спаситель утопающих и хранитель от пожаров. В этот день нельзя ловить рыбу, а также употреблять в пищу рыбу и морепродукты.