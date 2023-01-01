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Какой праздник 5 октября 2023, церковный и народный праздник в России



В России и мире 5 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник 5 октября


Всемирный день учителя
В этот день в 1966 году в Париже состоялась специальная межправительственная конференция о статусе учителей.

День учителя в России
Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. Впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР в 1965 году и отмечался до 1994 года в первое воскресенье октября.

День работников уголовного розыска
Праздник приурочен к созданию Центрального управления уголовного розыска 5 октября 1918 года.

Какой церковный и народный праздник 5 октября


Иона и Фока (Листопадная)
День памяти пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского. Народное названия «Листопадная» день получил за сильные порывы ветра, при которых с деревьев падает очень много листьев. Фока почитается в народе как спаситель утопающих и хранитель от пожаров. В этот день нельзя ловить рыбу, а также употреблять в пищу рыбу и морепродукты.









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